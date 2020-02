US-Handelskette Walmart enttäuscht mit Gewinnziel

(Ausführliche Fassung) - Die US-Supermarktkette Walmart hat mit ihren Gewinnplänen die Aktionäre enttäuscht. So lief das Schlussquartal des Geschäftsjahres 2019/2020 beim bereinigten Gewinn je Aktie schlechter als gedacht, und auch bei der Prognose des Managements hatten sich Analysten mehr ausgerechnet. Am Finanzmarkt wurden die Nachrichten nach der Zahlenvorlage am Dienstag zunächst unentschieden aufgenommen. Die Aktie pendelte im frühen New Yorker Handel um ihren Schlusskurs vom Vortag.