Die US-Industrieunternehmen haben im Januar mehr Aufträge erhalten als erwartet. Die Bestellungen seien zum Vormonat um 1,4 Prozent gestiegen, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten mit einem Zuwachs um 0,7 Prozent gerechnet. In diesem Ausmass waren die Bestellungen im Vormonat gestiegen.