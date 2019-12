Die US-Industrie hat im Oktober wieder mehr Aufträge erhalten. Es seien 0,3 Prozent mehr Bestellungen eingegangen als im Vormonat, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten mit einem Zuwachs in dieser Grössenordnung gerechnet. Allerdings wurde zugleich der Auftragsrückgang im Vormonat von 0,6 auf 0,8 Prozent korrigiert.