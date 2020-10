US-Industrie schwächelt am Ende eines starken Quartals

Die US-Industrie hat das dritte Quartal mit einer schwächeren Produktion abgeschlossen. Im September fiel die gesamte Herstellung um 0,6 Prozent, wie die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mitteilte. Es ist der erste Rückgang nach vier Zuwächsen in Folge. Analysten hatten im Mittel mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet.