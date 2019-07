Die US-Industrie hat im Mai zum zweiten Mal in Folge weniger Aufträge erhalten. Im Vergleich zum Vormonat seien die Bestellungen um 0,7 Prozent gefallen, teilte das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten mit einem Rückgang um 0,6 Prozent gerechnet. Im April war der Auftragseingang um revidiert 1,2 Prozent gefallen. Zunächst war ein Minus von 0,8 Prozent ermittelt worden.