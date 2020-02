US-Justizminister: USA sollten Nokia und Ericsson unterstützen

Im Kampf gegen eine wirtschaftliche Vormachtstellung von China hat US-Justizminister William Barr eine aktive Unterstützung der europäischen Konkurrenz des chinesischen Technologie-Konzerns Huawei ins Gespräch gebracht. Die Vereinigten Staaten sollten ihre "finanziellen Muskeln" spielen lassen, um die skandinavischen 5G-Ausrüster Nokia und Ericsson zu unterstützen, sagte Bass am Donnerstag (Ortszeit) auf einer China-Konferenz des Center for Strategic and International Studies in Washington.