Der US-Konsumgüterkonzern Reynolds Consumer Products hat bei seinem Börsengang in New York mehr als eine Milliarde US-Dollar eingenommen. Das Unternehmen verkaufte 47,2 Millionen Aktien zu je 26 Dollar, wie Reynolds in der Nacht zum Freitag in Lake Forest (US-Bundesstaat Illinois) mitteilte. Die Angebotsspanne hatte zwischen 25 und 28 Dollar gelegen. Mit den insgesamt 1,23 Milliarden Dollar Bruttoerlös will das Unternehmen unter anderem Schulden zurückzahlen.