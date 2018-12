Der US-Pharmakonzern Merck & Co baut sein Geschäft mit Tiergesundheit aus. Dazu kaufen die Amerikaner die französische Antelliq für bis zu 2,1 Milliarden Euro in bar, wie Merck am Freitag mitteilte. Ausserdem übernehmen sie die Verschuldung von 1,15 Milliarden Euro, welche kurz nach der Transaktion zurückgezahlt werden soll. Antelliq gehörte bislang dem Finanzinvestor BC Partners.