US-Kosmetikkonzern Coty gibt Chefwechsel bekannt

Der US-Kosmetikriese Coty stellt seine Konzernspitze neu auf. Das New Yorker Unternehmen gab am Montag bekannt, dass Vorstandschef Camillo Pane aus "familiären Gründen" seinen Rücktritt eingereicht habe. Die Nachfolge trete mit sofortiger Wirkung Pierre Laubies an, der zuvor den Lebensmittel- und Kaffeekonzern Jacobs Douwe Egberts aus dem JAB-Imperium der deutschen Milliardärsfamilie Reimann führte. Pane war seit Oktober 2016 Coty-Chef gewesen.