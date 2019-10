US-Krankenversicherer UnitedHealth legt Latte für 2019 erneut höher

Gute Geschäfte in allen Bereichen stimmen den US-Gesundheitsdienstleister und Krankenversicherer UnitedHealth noch zuversichtlicher für das laufende Jahr. Der Gewinn je Aktie dürfte 2019 auf 14,15 bis 14,25 US-Dollar steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag in New York mit. Erst im Juli hatte Konzernchef David Wichmann seine Prognose auf 13,95 bis 14,15 Dollar angehoben. Die Aktien legten im vorbörslichen US-Handel um 2,6 Prozent zu.