US-Krankenversicherer UnitedHealth setzt Gewinnziel erneut herauf

Der grösste US-Krankenversicherer UnitedHealth schraubt nach einem überraschend starken zweiten Quartal erneut seine Gewinnerwartungen für 2017 herauf. Der Gewinn je Aktie solle statt 9,10 bis 9,30 Dollar nun 9,20 bis 9,35 Dollar erreichen, kündigte Konzernchef Stephen Hemsley am Dienstag in New York an. Es ist bereits die zweite Anhebung der Prognose in diesem Jahr. Der Jahresumsatz soll weiterhin die im April genannten rund 200 Milliarden Dollar erreichen.