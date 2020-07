US-Krankenversicherer UnitedHealth verdient mehr als erwartet

Der US-Krankenversicherer UnitedHealth hat im zweiten Quartal mehr verdient als vom Management erwartet. So wurde der Nettogewinn mit 6,6 Milliarden US-Dollar verdoppelt, wie das Unternehmen am Mittwoch in New York mitteilte. Das begründete der Krankenversicherer mit der Verschiebung von Behandlungsleistungen im Zuge der Corona-Pandemie. Der Effekt dürfte sich in den kommenden Quartalen wieder ausgleichen.