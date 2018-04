US-Medien: Telekom-Tochter T-Mobile vor Milliarden-Fusion mit Sprint

(Ausführliche Fassung) - Der Zusammenschluss der Telekom-Tochter T-Mobile mit dem US-Rivalen Sprint könnte laut US-Medien doch noch zustande kommen - und zwar zügig. Die Unternehmen befänden sich in den letzten Zügen der Verhandlungen, bereits am Sonntag könne der Deal bekanntgegeben werden, berichtete der Sender CNBC am Freitag unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Die Nachrichtenagentur Bloomberg erfuhr von Insidern, dass die Deutsche Telekom bei einer Einigung 42 Prozent am fusionierten Konzern und 69 Prozent der Stimmrechte erhalten könnte.