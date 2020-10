US-Medienunternehmen Altice blitzt mit erhöhtem Angebot für Cogeco ab

Das Medienunternehmen Altice USA hat auch mit einem erhöhten Übernahmeangebot für die kanadischen Telekommunikations- und Medienunternehmen Cogeco und Cogeco Communications keinen Erfolg. Man sei nicht daran interessiert, Aktien zu verkaufen, hiess es einer Mitteilung von Gestion Audem in der Nacht zu Montag. Gestion Audem ist eine private Holding, die 69 Prozent der Stimmrechte an Cogeco und 83 Prozent an der Stimmrechte an Cogeco Communications besitzt.