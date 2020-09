US-Medienunternehmen Altice will Kabelgeschäft mit Übernahme ausbauen

Das Medienunternehmen Altice USA hat ein Übernahmeangebot für die kanadischen Telekommunikations- und Medienunternehmen Cogeco und Cogeco Communications vorgelegt. Die Amerikaner bieten für das gesamte Unternehmen 10,3 Milliarden kanadische Dollar (7,1 Mrd Franken), wie Altice am Mittwoch in New York mitteilte.