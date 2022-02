US-Milliardenvergleich bringt Allianz-Vorständen Gehaltseinbussen

Nach milliardenteuren Rechtsstreitigkeiten der Allianz mit US-Anlegern müssen die Vorstände des grössten deutschen Versicherers Gehaltsabschläge hinnehmen. "Das Management wird einen angemessenen Teil der Last tragen", sagte Vorstandschef Oliver Bäte am Freitag bei der Jahrespressekonferenz. "Das wird einen signifikanten Einfluss auf unsere Vergütung haben." Bäte sprach den Investoren sein Bedauern über die Verluste aus. Wie hoch die Gehaltseinbussen des Vorstands sein werden, sagte Bäte nicht. Dies soll am 4. März im Geschäftsbericht veröffentlicht werden.