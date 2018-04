US-Notenbank schlägt neue Kapitalvorschriften vor

Die US-Notenbank Federal Reserve hat neue Kapitalvorschriften für den Finanzsektor vorgeschlagen. Ziel sei es, die Regeln für grosse Banken zu vereinfachen, teilte die Fed am Dienstag in Washington mit. Zugleich solle aber sichergestellt werden, dass die Geldhäuser starke Finanzpolster beibehalten, um in Krisenszenarien weiter Kredite vergeben zu können.