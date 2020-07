US-Ölkonzern ConocoPhilips leidet unter Ölpreisverfall

Der US-Ölkonzern ConocoPhilips hat im zweiten Jahresviertel den drastischen Ölpreisverfall im Zuge der Coronavirus-Pandemie zu spüren bekommen. Nur dank positiver Sondereffekte wie etwa Erlösen aus dem Verkauf des Geschäfts in Westaustralien konnte der Konzern noch einen Quartalsgewinn von 260 Millionen US-Dollar ausweisen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Houston mitteilte. Vor einem Jahr hatte unter dem Strich noch ein Gewinn von rund 1,6 Milliarden Dollar gestanden. Bereinigt um Sondereffekte rutschte ConocoPhilips mit rund einer Milliarde Dollar noch tiefer in die Verlustzone als von Analysten erwartet. Der Verlust je Aktie betrug 0,92 Dollar.