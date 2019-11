Nach zwei Gewinneinbrüchen in der ersten Jahreshälfte hat der grösste US-Ölkonzern ExxonMobil im dritten Quartal erneut Federn gelassen. Der Überschuss brach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um die Hälfte auf 3,17 Milliarden US-Dollar (rund 2,84 Mrd Euro) ein, wie der Konzern am Freitag in Irving im US-Bundesstaat Texas mitteilte. Der Umsatz fiel um 15 Prozent auf rund 65 Milliarden Dollar, obwohl die Ölproduktion um 3 Prozent auf 3,9 Millionen Barrel (159 Liter) pro Tag anstieg.