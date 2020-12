US-Ölriese Exxon kündigt nach Kritik neue Klimaziele an

Exxons Ziele beziehen sich allerdings wie in der Branche üblich auf die sogenannte Emissionsintensität, bei der es um geringere Verschmutzung pro produziertem Barrel (159 Liter) Öl und nicht um eine absolute Senkung von Treibhausgasen geht. Somit könnte der Ausstoss an umweltschädlichen Emissionen bei einer steigenden Ölproduktion in Zukunft zunächst durchaus weiter zunehmen.

Exxon ist schon lange mit heftiger Kritik von Umweltaktivisten konfrontiert, die dem Unternehmen unter anderem falsche Angaben zum Klimawandel vorwerfen. Auch einflussreiche Aktionäre hatten zuletzt dahingehend Druck gemacht, dass Exxon umweltfreundlicher wird. Der Konzern steckt derzeit aufgrund der Corona-Pandemie, die die Nachfrage nach Öl und Gas stark gedämpft hat, in einer tiefen Krise./hbr/DP/eas

(AWP)