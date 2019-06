US-Online-Tierbedarfshändler Chewy mit Milliarden-Börsengang

Der US-amerikanische Online-Händler für Tierbedarf Chewy stösst bei seinem geplanten Börsengang auf reges Interesse der Investoren. Der Ausgabepreis der Aktie wurde auf 22 US-Dollar (etwa 19,50 Euro) festgesetzt, wie das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) in Dania Beach mitteilte. Damit wurde Chewy seine Papiere zu einem deutlich höheren Preis los als zuvor angepeilt. Erst am Mittwoch hatte das Unternehmen die Preisspanne auf 19 bis 21 Dollar hochgesetzt von zuvor 17 bis 19 Dollar. Die Chewy-Aktien sollen an diesem Freitag erstmals an der New Yorker Börse gehandelt werden.