US-Pharmagrosshändler Walgreens kann Corona-Folgen noch nicht abschätzen

Der Pharmagrosshändler und Apotheken-Konzern Walgreens Boots Alliance traut sich wegen der Covid-19-Pandemie keine konkrete Prognose mehr für das laufende Geschäftsjahr zu. Mit dem nächsten Quartalsbericht, wenn positive und negative Effekte der Virus-Krise besser erkennbar sein sollten, werde es eine Abschätzung geben, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Deerfield im US-Bundesstaat Illinois bei der Vorlage seiner Zahlen für das zweite Geschäftsquartal mit. Bislang hatte das Management um Unternehmenschef Stefano Pessina auf Basis konstanter Wechselkurse einen stabilen bereinigten Gewinn je Aktie, plus oder minus drei Prozent, angepeilt.