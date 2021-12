Der US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb (BMS) will seine Dividende erhöhen und zudem über einen Aktienrückkauf Milliarden an die Aktionäre verteilen. Pro Stammaktie will der Konzern seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 54 US-Cent zahlen, wie Bristol-Myers-Squibb am Montag in New York mitteilte. Die Dividende steigt damit zum Vorjahr um fünf US-Cent. Auf Basis der Quartalsdividende werde das Unternehmen seinen Aktionären für das laufende Jahr damit insgesamt 2,16 Dollar zahlen, hiess es.