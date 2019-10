US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb hebt Prognose erneut

Der Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb (BMS) setzt bei seinem Gewinnziel für das Jahr 2019 trotz hohem Wettbewerb in der Krebstherapie nochmal einen drauf. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie geht das Management nun von einer Spanne von 4,25 bis 4,35 US-Dollar (3,82 bis 3,91 Euro) aus, wie es am Donnerstag in New York mitteilte. Zuvor waren hier 4,20 bis 4,30 Dollar angepeilt worden. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel um rund 1 Prozent zu.