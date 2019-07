US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb wächst und schraubt Prognose hoch

Der Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb (BMS) hat dank eines guten Arzneimittelgeschäfts im zweiten Quartal deutlich mehr Umsatz gemacht als ein Jahr zuvor. Die Erlöse legten im Zeitraum April bis Juni um knapp 10 Prozent auf 6,3 Milliarden US-Dollar (5,6 Mrd Euro) zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte. Analysten hatten mit weniger gerechnet. Treiber war einmal mehr die starke Nachfrage nach dem Gerinnungshemmer Eliquis sowie nach dem Krebsmittel Opdivo.