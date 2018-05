US-Pharmakonzern Eli Lilly kauft Armo BioSciences

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly will durch einen Zukauf seine Produktpalette zur Behandlung von Krebspatienten ausweiten. Man habe sich auf eine Komplettübernahme des US-Pharmaunternehmens Armo BioSciences für circa 1,6 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 50 Dollar je Anteilsschein geeinigt, teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit. Armo BioSciences arbeitet an der Entwicklung von medizinischen Produkten zur Aktivierung des Immunsystems von Krebspatienten für die Erkennung und Bekämpfung von Tumoren. Die Transaktion werde voraussichtlich bis zum Ende des laufenden Quartals abgeschlossen sein, hiess es weiter.