US-Pharmakonzern Eli Lilly steckt sich erneut höhere Ziele

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly blickt nach einem überraschend starken Jahresstart noch optimistischer in die Zukunft als bisher. Konzernchef David Ricks hob bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal am Dienstag seine Ziele für das laufende Jahr abermals an. Nach einem Verlust vor einem Jahr hatte das Unternehmen in den ersten drei Monaten 2018 wieder schwarze Zahlen geschrieben und dabei die Erwartungen der Analysten geschlagen. Ausschlaggebend sei vor allem eine steigende Nachfrage nach seinen neuen Pharma-Produkten gewesen, teilte Eli Lilly in Indianapolis mit. Gleichzeitig konnte der Konzern seine Kosten senken.