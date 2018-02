Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat wegen der US-Steuerreform einen Verlust im vierten Quartal verzeichnet. Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen ein Minus von 872 Millionen US-Dollar (minus 700 Millionen Euro), wie Merck & Co am Freitag in New Jersey mitteilte. Die Belastungen in diesem Zusammenhang wurden auf 2,6 Milliarden Dollar beziffert. Bereinigt erzielte Merck & Co einen Gewinnanstieg von rund 2,5 auf knapp 2,7 Milliarden Dollar, beziehungsweise von 0,89 auf 0,98 Dollar je Aktie. Damit übertraf der Pharmakonzern die Erwartungen der Analysten.