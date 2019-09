US-Pharmakonzern Purdue beantragt Insolvenzverfahren wegen Opioid-Klagen

Der im Zentrum der Schmerzmittel-Welle stehende US-Pharmakonzern Purdue hat Insolvenz beantragt. Mit dem Insolvenzverfahren nach Kapitel 11 will Purdue die mehr als 2000 anhängigen Klagen wegen seines süchtig machenden Schmerzmittels Oxycontin beilegen, wie das Unternehmen am Sonntagabend (Ortszeit) in New York mitteilte. Die Firma soll in eine Stiftung der öffentlichen Hand überführt werden. Bundesstaaten, Städte und Landkreise fordern vom Unternehmen Milliarden von Dollar zurück, die sie für den Kampf gegen Opiat-Abhängigkeit und Überdosierung ausgegeben haben. Opioide sind zum Teil synthetisch hergestellte Arzneimittel (wie etwa Oxycontin) mit unter anderem schmerzlindernden Eigenschaften.