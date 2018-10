Der amerikanische Arbeitsmarkt strotzt weiter vor Kraft. Im September kamen in der Privatwirtschaft deutlich mehr Jobs hinzu als erwartet. Der Dienstleister ADP gab am Mittwoch bekannt, dass in der Privatwirtschaft 230 000 neue Jobs entstanden seien. Das ist der stärkste Anstieg seit Februar. Analysten hatten mit 184 000 neuen Stellen gerechnet. Der Zuwachs im Vormonat wurde leicht von 163 000 auf 168 000 Stellen korrigiert.