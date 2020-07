US-Privatwirtschaft erholt sich von Corona-Schock

Die US-Privatwirtschaft hat sich spürbar von dem Schock in der Corona-Krise erholt. Nach einem massiven Stellenabbau in den Monaten März und April wurden im Mai und Juni wieder Arbeitskräfte eingestellt. Wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington bekanntgab, kamen im Juni insgesamt 2,37 Millionen Arbeitsplätze hinzu. Analysten hatten im Schnitt allerdings einen noch stärkeren Aufbau um 2,9 Millionen Stellen erwartet.