US-Raffineriekonzern Marathon will Andeavor schlucken

In den USA bahnt sich einem Zeitungsbericht zufolge eine Milliardenhochzeit in der Ölbranche an. Der Raffineriekonzern und Tankstellenbetreiber Marathon Petroleum will sich den Konkurrenten Andeavor (früher Tesoro) für mehr als 20 Milliarden US-Dollar (16,5 Mrd Euro) einverleiben, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Transaktion könnte schon zu Wochenbeginn bekannt gegeben werden.