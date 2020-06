US-Schiefergas-Konzern Chesapeake Energy meldet Insolvenz an

Chesapeake sitzt auf einem milliardenschweren Schuldenberg. Der Preisverfall bei Erdgas und Öl sowie ein Angebotsüberschuss infolge des Frackingbooms belasten das Geschäft des Unternehmens. Die Corona-Krise hat die Nachfrage einbrechen lassen.

In den vergangenen Jahren war Chesapeake auch in das Schieferöl-Geschäft eingestiegen. Doch hier belastete in den vergangenen Monat der Doppelschock aus Corona-Krise und dem Preiskrieg zwischen Russland und dem Öl-Kartell Opec den Markt. Der Preis der amerikanischen Ölsorte WTI war wegen knapper Lagerkapazitäten im April zeitweise sogar ins Negative gerutscht. Nicht nur Chesapeake, sondern die gesamte Fracking-Branche wurde von der Corona-Krise schwer getroffen: In diesem Jahr haben in den USA schon mindestens 20 Öl- und Gasproduzenten Insolvenz angemeldet./ssc/nas/stw

(AWP)