US-Senatoren: Billionen-Konjunkturpaket kurz vor Verabschiedung

Es gebe keine Unstimmigkeiten mehr, die nicht in den kommenden Stunden überwunden werden könnten, sagte der führende Demokrat im Senat, Chuck Schumer. Das Paket erfülle nicht alle Wünsche, sei aber ein guter Kompromiss, den Amerika jetzt dringend brauche. Der republikanische Mehrheitsführer, Mitch McConnell, forderte eine schnelle Verabschiedung. "Woran sich die Amerikaner erinnern und was die Geschichte verzeichnen wird, ist, dass der Senat das richtige gemacht hat, wenn wir heute handeln."

Die Zeit für weitere Verhandlungen sei abgelaufen, mahnte McConnell. Die Demokraten hatten das ursprünglich von den Republikanern vorgeschlagene Paket seit Sonntag wegen zusätzlicher Forderungen verzögert. Mit einer Abstimmung im Senat wurde nun noch am Dienstag gerechnet. Danach muss noch das von den Demokraten geführte Repräsentantenhaus dem Konjunkturpaket zustimmen. Die Sprecherin der Parlamentskammer, die Demokratin Nancy Pelosi, erklärte, sie rechne ebenfalls mit einer raschen Einigung. Beide Seiten hätten in Gesprächen bis in die Nacht hinein grosse Fortschritte gemacht.

Das Konjunkturpaket soll unter anderem direkte Hilfszahlungen an die US-Steuerzahler umfassen, eine deutliche Verbesserung der Arbeitslosenversicherung, mehr Geld für Krankenhäuser und ein umfassendes Kreditprogramm für Unternehmen. Das genaue Volumen des Konjunkturpakets blieb zunächst noch unklar - manche Berichte sprachen von 1,5 Billionen Dollar, andere von 1,8 Billionen Dollar.

Das genaue Ausmass der wirtschaftlichen Verwerfungen der Coronavirus-Pandemie ist ebenfalls noch nicht absehbar. Viele Analysten befürchten inzwischen aber einen dramatischen Einbruch im zweiten Quartal und eine Rezession aufs ganze Jahr betrachtet. Viele Geschäfte sind derzeit geschlossen, Restaurants und Kinos bleiben leer, zahlreiche Reisen wurden ersatzlos gestrichen. Erste Daten lassen auch angesichts der Ausgangsbeschränkungen in vielen Bundesstaaten einen rapiden Anstieg der Arbeitslosenquote befürchten.

Die Demokraten hatten sich in den Verhandlungen zuletzt unter anderem dafür eingesetzt, die vorgesehenen Kreditprogramme stärker zu kontrollieren. Zudem forderten sie mehr Geld für den Gesundheitssektor und den Ausbau der Arbeitslosenversicherung. Schumer zufolge sollen gekündigte Arbeitnehmer nun bis zu vier Monate lang ihr volles Gehalt bekommen und auch weiterhin von der Krankenversicherung über ihren Arbeitgeber profitieren können. Das Konjunkturpaket wird teurer sein als die Notprogramme, die infolge der globalen Finanzkrise 2008/2009 aufgelegt worden waren.

Als Teil des Pakets sollen die meisten Steuerzahler einen Scheck über 1200 US-Dollar bekommen, pro Kind soll es zusätzlich noch 500 US-Dollar geben. Für solche Direkthilfen sollten laut US-Finanzministerium bis zu 500 Milliarden Dollar aufgewendet werden.

Der Kongress hat in diesem Monat bereits zwei kleinere Pakete in Höhe von insgesamt gut 100 Milliarden US-Dollar beschlossen, mit dem die Folgen der Covid-19-Epidemie abgefedert werden sollen. In den USA gibt es inzwischen etwa 45 000 bekannte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2. Rund 500 Menschen sind gestorben./cy/shg/jbz/DP/jha

(AWP)