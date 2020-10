US-Shopping-Riese Walmart schlägt britische Tochter Asda los

(Ausführliche Fassung) - Der weltgrösste Einzelhändler Walmart trennt sich von seiner britischen Supermarkttochter Asda. Neue Eigentümer werden der Finanzinvestor TDR Capital und die Brüder Mohsin und Zuber Issa, Gründer des Tankstellenbetreibers EG Group. Asda werde bei dem Deal mit 6,8 Milliarden Pfund (8,8 Mrd Dollar) bewertet, teilte Walmart am Freitag am Konzernsitz in Bentonville mit.