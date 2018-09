US-Staatsanwälte ermitteln offenbar gegen Tesla wegen Tweet von Musk

Mit den Ermittlungen der Staatsanwälte erhöht sich der juristische Druck auf Tesla. Erst vor einem Monat hatte der TV-Sender Fox Business News berichtet, dass die US-Börsenaufsicht SEC in der Sache sämtliche neun Vorstandsmitglieder von Tesla gerichtlich vorladen lasse. Musk hatte am 7. August in einem Tweet überraschend verkündet, Tesla zum Aktienkurs von 420 US-Dollar privatisieren zu wollen. Später zog er sein Vorhaben zurück. Als rechtlich brisant gilt vor allem seine Behauptung, die Finanzierung für einen solchen Deal sei gesichert./tos/nas

(AWP)