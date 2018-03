US-Steuerreform beschert Fedex Gewinnsprung

Der Paketdienst FedEx hat seinen Gewinn dank überraschend kräftig gestiegener Erlöse und der Senkung der US-Unternehmenssteuern im vergangenen Geschäftsquartal massiv erhöht. In den drei Monaten bis Ende Februar legte der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert von 562 Millionen auf 2,07 Milliarden US-Dollar zu, wie der UPS -Rivale am Dienstag nach Börsenschluss an der Wall Street am Firmensitz in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee mitteilte.