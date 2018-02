Die Steuerreform in den USA wird teuer für den australisch-britischen Rohstoffkonzern BHP Billiton . BHP muss durch die Reform 1,8 Milliarden US-Dollar zusätzlich an Einkommenssteuer bezahlen, wie der Konzern am Dienstag in einer Mitteilung an die australische Börse bekanntgab. BHP Billiton werde die Zahlung als Einmalaufwendung behandeln.