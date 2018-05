US-Steuerreform zehrt an Talanx-Gewinn - Aktie verliert

(Ausführliche Fassung) - Das Orkantief "Friederike" und die US-Steuerreform haben dem Versicherer Talanx im ersten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Zudem lief es in der deutschen Feuer-Industrieversicherung schlecht. Der neue Talanx-Chef Torsten Leue sieht den Konzern aber gut gerüstet, in diesem Jahr einen Gewinn von 850 Millionen Euro einzufahren. Ausserdem will Talanx in einem neuen Bündnis mit seiner Tochter Hannover Rück stärker in der Spezialversicherung etwa mit Manager-Haftpflicht, Luftfahrt und Bohrinseln punkten, wie er am Freitag in Hannover mitteilte.