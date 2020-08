Die Löhne und Gehälter sind in den USA im Juli überraschend nicht weiter gesunken. Die Stundenlöhne legten im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im Mai und Juni waren die Stundenlöhne noch jeweils gesunken.