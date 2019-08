US-Supermarktkette Walmart hebt Ausblick an - starker Onlinehandel

Auch beim Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis und beim operativen Gewinn will Walmart nun besser abschneiden als bislang erwartet. Unternehmenschef Doug McMillon zeigte sich mit dem zweiten Quartal entsprechend zufrieden. Walmart gewinne Marktanteile, sagte er.

Anleger reagierten begeistert auf die Nachrichten. Die Walmart-Aktie legte in New York vorbörslich um über 7 Prozent zu und notierte bei rund 113 Dollar.

Im zweiten Geschäftsquartal profitierte Walmart von einem abermals starken US-Geschäft, während die Erlöse im internationalen Geschäft unter dem stärkeren Dollar-Kurs litten. Das US-Geschäft legte auf vergleichbarer Basis um knapp drei Prozent zu. Besonders stark wuchs einmal mehr der Onlinehandel, der um 37 Prozent zulegte. Konzernweit stieg der Umsatz um knapp zwei Prozent auf 130,4 Milliarden US-Dollar (117 Mrd Euro). Damit übertraf Walmart die Erwartungen der Analysten.

Allerdings sank der operative Gewinn in den drei Monaten bis Ende Juli um drei Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar, was an der Einbeziehung der Beteiligung des indischen Internethändlers Flipkart lag.

Unter dem Strich stand im zweiten Quartal ein Überschuss in Höhe von 3,6 Milliarden Dollar, nachdem Walmart im Vorjahreszeitraum noch einen Verlust von 861 Millionen Dollar eingefahren hatte. Im vergangenen Jahr hatte eine milliardenschwere Abschreibung auf den verkauften Mehrheitsanteil an dem Geschäft in Brasilien für die roten Zahlen gesorgt./eas/mis/fba

(AWP)