US-Versicherer Travelers verdient trotz Gewinneinbruch mehr als gedacht

Teure Zerstörungen durch Wind und Hagel haben bei dem US-Schadenversicherer Travelers im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch hinterlassen. Mit 551 Millionen US-Dollar (539 Mrd Euro) blieb unter dem Strich 41 Prozent weniger übrig als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte. Rückläufige Gewinne aus Kapitalanlagen taten ihr übrigens dazu. Dennoch verdiente Travelers im Kerngeschäft mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Der Aktienkurs des Konzerns legte nach den Neuigkeiten im vorbörslichen US-Handel um fast vier Prozent zu.