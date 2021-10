USA: Arbeitslosen-Hilfsanträge sinken erstmals in Corona-Krise unter 300 000

Am US-Arbeitsmarkt hat sich die Lage überraschend deutlich verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel erstmals in der Corona-Krise unter 300 000. In der vergangenen Woche sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Wochenvergleich um 36 000 auf 293 000 gesunken, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.