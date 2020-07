USA: Arbeitslosenquote sinkt spürbar

In den USA hat sich die Lage auf dem krisengeschwächten Arbeitsmarkt sichtlich entspannt. Die Arbeitslosenquote fiel im Juni von 13,3 Prozent im Vormonat auf 11,1 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Im April hatte die Arbeitslosenquote wegen der Corona-Krise den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht. Analysten hatten für Juni im Mittel einen Rückgang auf 12,5 Prozent erwartet./bgf/jkr/jha/