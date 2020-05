USA: Aufträge für langlebige Güter brechen erneut ein

In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im April erneut eingebrochen. Der gesamte Auftragseingang sackte gegenüber dem Vormonat um 17,2 Prozent ab, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit Sommer 2014. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang um 19,0 Prozent erwartet. Im März waren die Aufträge noch um revidierte 16,6 Prozent gefallen. Zunächst war ein Rückgang um 14,7 Prozent ermittelt worden.