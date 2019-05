In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im April etwas stärker als erwartet gesunken. Der Auftragseingang fiel um 2,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang um 2,0 Prozent gerechnet. Im März war der Auftragseingang um revidiert 1,7 (zunächst 2,6) Prozent gestiegen.