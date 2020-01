In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter Ende 2019 unerwartet deutlich gestiegen. Der Auftragseingang legte im Dezember gegenüber dem Vormonat um 2,4 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen im Mittel nur einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Allerdings wurde der Rückgang im Vormonat von zuvor 2,1 auf 3,1 Prozent revidiert.