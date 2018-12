In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im November deutlich weniger als erwartet gestiegen. Der gesamte Auftragseingang kletterte um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonatsniveau, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Anstieg um 1,6 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Auftragseingänge noch um 4,3 Prozent gefallen.