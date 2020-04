USA: Auftragseingang in der Industrie stagniert im Februar

Die Auftragsentwicklung in der US-Industrie hat sich im Februar nicht von der Stelle bewegt. Die Zahl der Bestellungen habe auf dem Niveau vom Vormonat gelegen, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Im Januar waren die Aufträge noch um 0,5 Prozent gefallen.