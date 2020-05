In den USA ist die Beschäftigung im April wegen der Corona-Krise mit Rekordtempo eingebrochen. Ausserhalb der Landwirtschaft seien 20,5 Millionen Stellen verloren gegangen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Dies ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1939. Analysten hatten im Mittel mit einem Rückgang um 22,0 Millionen gerechnet.